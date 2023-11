Gabinete Aberto: população de Brusque pode ser atendida pelo prefeito sem precisar agendar; conheça projeto

Um novo projeto lançado pela Prefeitura de Brusque nesta segunda-feira, 13, permitirá que os moradores da cidade levem as demandas diretamente ao prefeito André Vechi (PL). O Gabinete Aberto ocorrerá sempre nas quartas, das 14h às 17h. Não é necessário agendar e serão entregues senhas aos moradores.

O vice-prefeito André Batisti, o Deco (PL), também realizará os atendimentos. O projeto começa a valer a partir do dia 21 de novembro. No ato de lançamento do Gabinete Aberto, a prefeitura reuniu secretários e outros servidores do primeiro escalão para abordar como os trabalhos do governo recém eleito serão implementados.

O secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento, conduziu a apresentação e tratou sobre a forma de atuação do governo. Ele afirma que a gestão tem como foco valorizar a comunicação entre as secretarias.

Durante o ato, todos os secretários e servidores que chefiam pastas assinaram os contratos de gestão. Trata-se, na prática, de um termo de compromisso de entrega dos projetos elaborados no plano de governo.

O prefeito comenta que um dos desafios do setor público, que também é um problema no setor privado, é a comunicação interna. De acordo com Vechi, o modelo de gestão da prefeitura dá ênfase à comunicação entre os servidores.

“Quando falamos em gestão, estamos falando em atingir metas. Os contratos de gestão que apresentamos são ferramentas que fazem com que consigamos operacionalizar aquilo que foi apresentado durante a campanha, para verificar de qual forma e como vamos tirar [os projetos] do papel”, diz.

Escritório de Projetos

O ato também marcou o lançamento do Escritório de Projetos, uma iniciativa com base em um modelo antigo da Prefeitura de Blumenau, responsável pela coordenação dos trabalhos, orientação e suporte dentro da administração.

O Escritório de Projetos é responsável, por exemplo, pelo controle de prazos. José Henrique avalia que há muitos problemas a serem solucionados na cidade, mas diz que é necessário elencar prioridade para que os trabalhos fluam.

“Os principais problemas dos governos são a comunicação entre as pastas e a garantia da comunicação externa. Às vezes, a prefeitura entrega bastante, mas as pessoas não sabem. O modelo do Escritório de Projetos vem com a função de comunicar e garantir prioridades”, explica o secretário.

