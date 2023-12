GALERIA – Centenas de famílias prestigiam a abertura do Natal de Brusque

Com show de luzes, neve artificial e a estrela da noite, o Papai Noel, aconteceu na noite desta sexta-feira, 8, a abertura oficial do Natal de Brusque. A programação natalina reuniu centenas de pessoas na Praça Barão de Scheneburg, no centro da cidade, e segue até o dia 24 de dezembro.

As festividades iniciaram às 19h com apresentação da Orquestra Municipal de Guabiruba. O ponto alto da programação foi o acendimento da iluminação natalina, a chegada do bom velhinho e a abertura da casa do Papai Noel.

A iluminação abrilhantou a praça Barão de Scheneburg e a máquina de neve fez a alegria da criança. A família Pioli esteve presente na abertura do Natal de Brusque e ansiosa pela chegada do Papai Noel, que apareceu em um “trenó” com o seu tradicional.

“Viemos ver a chegada do Papai Noel em Brusque. Um momento de alegria e felicidade”, comentou a mãe, Francine Pioli.

O Prefeito de Brusque, André Vechi (PL) realizou a entrega das chaves da Casa do Papai Noel. Ele também falou um pouco sobre a programação que acontecerá na praça ao longo dos dias.

“Viemos de dois meses difíceis por conta das chuvas e das enchentes, mas nosso povo é resiliente e seguiu em frente. Hoje, estamos comemorando a chegada do Papai Noel nessa praça linda, que também terá diversas atrações musicais e culturais para todas as idades até o dia 24 de dezembro”, contou.

A ação também contou com as realezas da Fenarreco 2023, além de vendas de comida e bebida e máquina de neve, que trouxe muita diversão para as famílias.

Confira as imagens:

Confira a Programação do Natal completa:

Sábado (9/12):

14h às 17h – Contação de Histórias;

18h – Chegada do Papai Noel;

19h – Cine Dance com personagens infantis.

Domingo (10/12):

11h – Atrações Culturais;

18h – Chegada do Papai Noel;

20h – Grupo de Canto Alemão do Caça e Tiro Araújo Brusque.

Segunda-feira (11/12):

20h – Chegada do Papai Noel;

20h – Apresentação Musical com Henz Wilrich.

Terça-feira (12/12):

20h – Chegada do Papai Noel;

20h – Teatro FCB Com o Espetáculo Auto da Compadecida.

Quarta-feira (13/12):

20h – Chegada do Papai Noel;

20h – Apresentação Musical com Gui Canellas.

Quinta-feira (14/12):

20h – Chegada do Papai Noel;

20h – Apresentação Musical com Tatiane Kruger Niebuhr, “O Natal Está no Ar”.

Sexta-feira (15/12):

20h – Chegada do Papai Noel;

20h – Grupo Ternos de Reis Vozes de Luz.

Sábado (16/12):

11h e 14h – “Felicidade: Um Espetáculo de Teatro Lambe-Lambe”;

18h – Recital do Centro da Música;

16h – Terno de Reis Vozes de Luz;

18h30 – Sobrevoo do Papai Noel na praça do Centro;

20h – Chegada do Papai Noel.

Domingo (17/12):

18h – Chegada do Papai Noel;

18h – Espetáculo Teatral Infantil, “Aqueles Que Moram Nela”.

Segunda-feira (18/12):

20h – Chegada do Papai Noel.

Terça-feira (19/12):

20h – Chegada do Papai Noel;

20h – Apresentação Musical com Catherine Maurici Duo.

Quarta-feira (20/12):

18h – Sarau Para Crianças Mal Comportadas com Lieza Neves;

20h – Chegada do Papai Noel.

Quinta-feira (21/12):

20h – Chegada do Papai Noel;

20h – Coral de Natal Sonata Escola de Música.

Sexta-feira (22/12):

18h – Nadjara Acústico Natalino;

20h – Chegada do Papai Noel.

Sábado (23/12):

18h – Chegada do Papai Noel;

18h – Coral de Natal Sonata Escola de Música;

19h – Carreata do Papai Noel da Havan;

20h – Grupo de Terno de Reis Estrela Guia.

Domingo (24/12):

Comércio aberto das 9h às 13h

O cronograma está sujeito a alterações dependendo das condições climáticas.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: