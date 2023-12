GALERIA – Sustos e tradição natalina marcam abertura da 11ª Pelznickelplatz, em Guabiruba

Na noite desta sexta-feira, 8, foi aberta a 11ª edição da Pelznickelplatz em Guabiruba. Em meio a sustos e contemplação da tradição natalina, muitos visitantes puderam ver como ficou a Casa e a Vila do Pelznickel.

Segundo a organização, cerca de 30 pelznickels estavam pelo local, o que garantiu muita diversão, e um pouco de medo, aos visitantes. Estes, fizeram fila na entrada para poder conferir a atração.

O presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Kohler, aponta que os visitantes poderão conferir todo o resultado de um grande trabalho feito em muitas mãos. “É um grande empenho de todos os membros e voluntários, que todos os anos ajudam. Com muita alegria, recebemos todo esse público, que nos surpreendeu”, conta.

Para os próximos dias, o integrante do conselho fiscal da Sociedade do Pelznickel, Fabiano Siegel, destaca que a expectativa de visitação é alta. “Fizemos tudo muito bem, e com muito amor a tradição”, comenta.

Ele ressalta a vontade de, nos próximos anos, aumentar a estrutura da Pelznickelplatz. “O nosso espaço já é pequeno para nosso evento, principalmente na área de convivência dos shows e lojas. Mas creio que um futuro vamos evoluir para um local maior”, adianta.

Na programação, o público pôde conferir a apresentação do Grupo Alemão em Canto, do Grupo de Musicoterapia Gute Freunde e do Grupo de Terno de Reis Camelos de Belém, que sobem ao palco da tenda cultural.

A Pelznickelplatz fica localizada na rua Nicolau Schaefer, 647, bairro Imigrantes. Nesta temporada, a atração estará aberta também nos dias 9, 10, 15, 16 e 17 de dezembro. O ingresso da Tradição custa R$ 10 por pessoa e crianças até 12 anos têm entrada gratuita.

Estrutura

Na gastronomia, a organização da Pelznickelplatz mantém o cardápio dos anos anteriores. Serão vendidos os sanduíches Dragonbrot (Pão baguete, bolo de carne, chucrute e batata palha) e Pelznickelbrot (Pão baguete, pernil suíno defumado e desfiado, chucrute e batata palha), além de porção de batata frita, cachorro-quente, pipocas, bebidas diversas e chopp artesanais nos sabores pilsen e vinho, da marca do Pelznickel.

Anexo a Pelznickelplatz, a mini cidade estará aberta para visitação com entrada gratuita e possibilidade de contribuição espontânea. O local apresenta mini casas, trens e carrinhos, que ficam em movimento.

Além isso, os visitantes que desejarem levar uma lembrança da Casa do Papai Noel do Mato também podem visitar a loja do Pelznickel, que conta com miniaturas e presentes alusivos à tradição.

Para as crianças, a área recreativa estará em funcionamento com monitores, para garantir a segurança dos pequenos nos brinquedos. Também será possível escrever uma cartinha com pedidos para São Nicolau.

Veja fotos da noite de abertura da Pelznickelplatz:

Confira a programação para os próximos dias na Pelznickelplatz:

09/12 – Sábado – Das 19h às 23h

19h – Abertura

19h15 – Silvano Baron

21h30 – Grupo de Terno de Reis Camelos de Belém

23h – Encerramento

10/12 – Domingo – Das 17h às 21h

17h – Abertura

17h15 – Coral Deutscher Sängerverein

18h15 – Fran e Davi

20h15 – Grupo de Terno de Reis Camelos de Belém

21h – Encerramento

15/12 – Sexta-feira – Das 19h às 23h

19h – Abertura

19h15 – Silvano Baron

21h30 – Grupo de Terno de Reis Camelos de Belém

23h – Encerramento

16/12 – Sábado – Das 19h às 23h

19h – Abertura

19h15 – Alex

21h30 – Grupo de Terno de Reis Camelos de Belém

23h Encerramento

17/12 – Domingo – Das 17h às 21h

17h – Abertura

17h15 – Orquestra Municipal de Guabiruba

18h – Fabio Baron

20h15 – Grupo de Terno de Reis Camelos de Belém

21h – Encerramento

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: