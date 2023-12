Meteoro a 50 mil km/h é registrado no céu do Norte de SC

Um meteoro cruzou o céu de Santa Catarina a 50 mil quilômetros por hora (km/h) na madrugada desta quinta-feira, 7. O fenômeno foi capturado em detalhes por duas câmeras da estação de monitoramento em Monte Castelo, no Norte Catarinense, operada por Jocimar Justino.

Segundo Jocimar, uma dessas câmeras estava apontada para o sul e a outra para o zênite, o ponto diretamente acima no céu. “Este arranjo permitiu um registro detalhado do fenômeno, que ocorreu por volta das 2h47 da manhã, iniciando sua trajetória no sul e movendo-se em direção ao norte”, explica Jocimar.

A combinação das imagens capturadas em Monte Castelo com as da estação operada por Sérgio Mazzi em São Paulo, que também faz parte da rede Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), foi fundamental para estimar a velocidade do meteoro: cerca de 50 mil quilômetros por hora.

Jocimar explica que essa velocidade é aproximadamente 40 vezes mais rápida que a de um avião a jato comercial. O meteoro permaneceu visível por cerca de dez segundos, acima da média de duração da maioria dos eventos registrados.

“Este evento notável ressalta a importância das estações de monitoramento e do trabalho de entusiastas e profissionais, que contribuem significativamente para o estudo e a compreensão de fenômenos astronômicos no Brasil”, comenta Jocimar.

