GALERIA – Confira como foi o desfile do Natal Mágico de Guabiruba

O desfile do Natal Mágico percorreu o Centro de Guabiruba na noite deste sábado, 2, reforçando as fortes tradições do município, como o Pelznickel e o presépio vivo, e atraiu centenas de moradores e visitantes.

No total, 24 grupos desfilaram. Quem foi até a rua Brusque, além de ver as alegorias e fantasias e interagir com os personagens, ainda se divertiu com a neve artificial que caiu, mesmo com as temperaturas acima de 30ºC.

Os grupos partiram da frente da EEB João Boos e percorreram a rua Brusque até a altura do Supermercado Carol. Superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, Jenifer Schlindwein celebrou a mobilização da comunidade em torno do evento, já que o número de grupos participantes bateu recorde na edição do desfile deste ano.

Os grupos que desfilam representaram entidades, unidades escolares, empresas e organizações não governamentais (ONGs). A organização e a preparação já começou há alguns meses e o resultado foi um desfile com muitas cores, capricho e beleza.

“O Natal Mágico de Guabiruba deste ano vem para reforçar que a cidade é uma terra mágica, com as tradições, lendas, o folclore e o potencial de arte e cultura que nós temos, representado ao longo das vias. Celebramos o que tem de mais bonito na nossa cidade através das alegorias, da decoração e do empenho dos grupos”, ressaltou.

Prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke comemorou o grande público que compareceu ao desfile e agradeceu pelo empenho da Secretaria de Turismo, Fundação Cultural e entidades. “É uma noite de muito alegria graças ao trabalho de várias mãos. Tudo foi preparado com muito carinho”.

Após o desfile, que terminou com espetáculo de fogos de artifício, a Banda Musical da Polícia Militar de Santa Catarina se apresentou em frente à prefeitura, onde também acontece o evento Delícias de Natal, com várias opções de gastronomia e artesanato local, que vai até este domingo, 3.

Confira mais imagens do desfile

Fotos: Bruno da Silva/O Município

