Este domingo, 3, traz a perspectiva de mais um dia de intenso calor em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí. O sol deve aparecer entre variações de nuvens, sendo mais pronunciado durante a manhã.

Entretanto, no período da tarde em direção à noite, essa elevação das temperaturas tem o potencial de acentuar a geração de núcleos de trovoadas, exigindo atenção.

Isso porque os especialistas em meteorologia não excluem a possibilidade de ocorrência de eventos mais intensos e localizados.

A análise resumida apresentada acima tem respaldo nas informações fornecidas pelo profissional da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente concedeu uma entrevista à nossa coluna, abordando esse assunto.

Consulte o boletim subsequente para obter mais detalhes.

Calor e o risco de trovoadas

*Boletim: Climaterra >>

Mais um dia que se anuncia com calor expressivo em Brusque e em todo o Vale do Itajaí. As temperaturas têm potencial para atingir facilmente os 35°C ou até mesmo ultrapassar esse limiar.

Sugerimos, pois, aos que planejam realizar atividades ao ar livre que aproveitem especialmente a manhã.

Embora o clima durante a tarde não seja totalmente desfavorável, há um aumento considerável no risco de formação de trovoadas devido a esse aquecimento.

Inclusive, é aconselhável que o município e região fiquem em atenção, uma vez que não se descarta a possibilidade de algumas áreas experimentarem trovoadas mais intensas.

Contudo, é crucial enfatizar que muitos pontos da região poderão passar o dia sem chuva, caracterizando o clima típico de verão que proporciona essa variação de cenários.

*Com informações: Climaterra

Calor já na madrugada

Na sequência da edição deste domingo, abordaremos então as informações referentes ao monitoramento do tempo na região de Brusque durante o período da madrugada recente.

A tabela abaixo apresenta o registro das temperaturas mínimas pontuadas logo após o amanhecer de hoje, associadas a cada local mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Por meio dessa análise, é possível então constatar acentuadas elevações nas temperaturas, alcançando índices mínimos de até 25°C.

A coleta de dados também destaca a inexistência de precipitações até as primeiras horas da manhã. (destacado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando, não deixe de apreciar as extraordinárias fotos gentilmente enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã deste domingo teve início em cada um dos locais mencionados nas legendas.

Permita-se, pois, desfrutar desses cenários inspiradores, que ilustram de forma única o início do dia.

*Localidade de Tirivas em Presidente Nereu >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá >>

