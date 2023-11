GALERIA – Veja estragos causados pelas chuvas nesta terça-feira em São João Batista

Devido às chuvas da manhã desta terça-feira, 14, algumas ocorrências foram registradas em São João Batista.

A rodovia SC-108 ficou interditada devido à queda de árvores e fiação na rua, na localidade Colônia Nova Itália. A localidade ficou sem energia elétrica.

Segundo a Prefeitura de São João Batista, dados preliminares mostram que 63 residências e duas madeireiras ficaram destelhadas. Nenhuma vítima foi registrada até o momento.

Ocorrências urgentes

As equipes da Prefeitura de São João Batista, por meio da Secretaria de Infraestrutura, da Coordenadoria de Defesa Civil e do Sisam, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Celesc, atenderam as ocorrências mais urgentes in loco.

A Polícia Rodoviária Estadual também foi acionada. O trabalho de suporte aos moradores atingidos terá continuidade ao longo dia, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social.

Em caso de ocorrências, a orientação da prefeitura é entrar em contato pelo 193 (Corpo de Bombeiros) ou pelo (48) 99176-8891 (Coordenadoria Municipal de Defesa Civil).

Veja as imagens:

