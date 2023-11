Mulher morre baleada pelo ex-companheiro em Gaspar

Uma mulher foi morta com um disparo de arma de fogo na manhã desta terça-feira, 14, na rua Itajaí, em frente a Celesc, em Gaspar.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o autor do tiro teria sido o ex-companheiro da vítima. Após o assassinato, ele se suicidou.

Ainda segundo a PM, a mulher tinha medida protetiva contra o autor do crime. Além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil também estão no local do crime. As identidades da vítima e do assassino não foram divulgadas.

