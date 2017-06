Goleadas marcam primeira rodada do Campeonato Amador de Futsal de Guabiruba

A primeira rodada do Campeonato Municipal de Futsal Amador de Guabiruba registrou uma média de 5,8 gols por partida, somando as modalidades masculina e feminina. A rede balançou 29 vezes em cinco jogos, com destaque para as goleadas, que foram três na rodada.

As partidas foram realizadas na tarde e noite do sábado, 23, no ginásio municipal João Scheffer.

A primeira goleada veio logo no jogo inicial. No masculino, pela chave A , o atual campeão Tor Soccer fez valer o favoritismo e venceu com facilidade a equipe de Caresias, pelo placar de 5 a 0.

Quem também goleou foi o Atlético Guabirubense, que venceu o Aymoré por 4 a 0, pela chave C. No primeiro tempo, o Aymoré até conseguiu segurar bem a equipe adversária, mas melhor sorte não teve na segunda etapa, quando não conseguiu suportar os ataques produzidos pelo forte entrosamento do adversário em quadra.

Sobrou em quadra

A maior goleada da rodada, entretanto, veio na quarta partida. Martins aplicou inacreditáveis 11 a 1 no Juventude, uma equipe que faz jus ao nome, e sofreu na mão do adversário, que saiu muito satisfeito com o rendimento.

“Mantivemos o controle da partida desde o começo e, apesar da demora em abrir o placar, no fim o resultado demonstrou a boa equipe que formamos para este ano”, avaliou o técnico Júnior.

Placar apertado

O último jogo da primeira rodada foi também o que reservou a maior disputa dentro das quatro linhas. No final, Dragões da Lorena venceu pelo magro placar de 3 a 2 o Amigos da Bola.

FEMININO

Disputa acirrada em quadra

Na única partida da primeira rodada da modalidade feminina, as duas equipes vieram dispostas a sair com a vitória a qualquer custo.

D&S abriu o placar com gol de Sammy, mas nem deu tempo para muita comemoração, pois logo veio o empate de Tor Soccer, que no segundo tempo sacramentou a vitória por 2 a 1 e levou os três pontos para casa.