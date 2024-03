Good Times: saiba como garantir os últimos ingressos da festa dos anos 70, 80 e 90 de Brusque

A próxima edição da Good Times acontece em Brusque no dia 22 de março, uma sexta-feira, e está pronta para receber um grande público. O tradicional evento, que será realizado na Sociedade Beneficente, localizada na avenida Primeiro de Maio, está com quase todas as mesas esgotadas. Segundo a organização, também restam poucos ingressos nos pontos de venda.

Os ingressos individuais para o evento custam R$ 50 e podem ser adquiridos na loja V.Kings do bairro Azambuja e na Mohr Video Som, no Centro. Também restam as últimas mesas para o evento, que dão direito a seis bilhetes. Para reservar mesas, basta entrar em contato com DJ Loka pelo número (47) 99180-3168.

A festa contará com apresentações de DJ Loka, DJ Gilson e a banda Orvalium. A Banda Orvalium, com 12 anos de estrada, apresentará um repertório variado voltado aos grandes clássicos do Rock e Pop nacional e internacional das décadas de 60, 70, 80, 90 e 2000.

“O público pode esperar mais uma grande festa. Teremos clipes das melhores músicas de cada década. Sobre a banda, não há comentários! A Orvalium virá com uma playlist especial e fará desta noite um marco na vida das pessoas. A festa já é um sucesso”, diz Loka.

Confira 10 músicas que tocarão na festa:

Dancing Queen – ABBA:

Dancing With Myself – Billy Idol:

Descobridor dos Sete Mares – Tim Maia:

Girls Just Want To Have Fun – Cyndi Lauper:

Stayin’ Alive – Bee Gees:

Billie Jean – Michael Jackson:

Meu Erro – Os Paralamas Do Sucesso:

Olhar 43 – RPM:

Never Gonna Give You Up – Rick Astley:

Let’s Dance – David Bowie:

