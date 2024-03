Prefeitura de Brusque divulga edital com vagas na Secretaria de Saúde; salários chegam a R$ 10 mil

A Prefeitura de Brusque divulgou nesta sexta-feira, 8, um novo edital de contratação, em caráter temporário (ACT), para a Secretaria de Saúde. Os salários chegam a R$ 10 mil.

Os cargos disponíveis são: auxiliar de consultório odontológico, cirurgião dentista especialista PNE, educador físico, médico especialista-mastologista, pediatra e terapeuta ocupacional. Os cargos são de 40h, 30h e 20h e os salários variam de R$ 2743,51 a R$ 10.288,15, mais benefícios.

As inscrições ocorrem exclusivamente através do site e iniciam a partir do dia 11 e seguem até o dia 19 de março. O edital completo pode ser acessado no site da Prefeitura de Brusque, na aba Editais.

Confira os cargos, salários e carga horária de cada:

Auxiliar de consultório odontológico – 40 horas semanais com remuneração de R$ 2743,51 mais benefícios;

Cirurgião dentista especialista – Pacientes com necessidades Especiais, com 40 horas semanais e remuneração de R$ 11.857,93 mais benefícios;

Educador físico – 40 horas semanais e remuneração de R$ 5.4886,99 mais benefícios;

Médico Especialista – Mastologista, 20 horas semanais e remuneração de R$ 10.288,15 mais benefícios;

Médico Especialista – Pediatra, 20 horas semanais e remuneração de R$ 10.288,15 mais benefícios;

Terapeuta Ocupacional – 30 horas semanais e remuneração de R$ 5.486,99 mais benefícios.

Confira o cronograma do edital:

8 de março: Publicação do edital;

11 à 19 de março: Período de inscrições e entrega dos documentos;

21 de março: Publicação da lista de inscrições preliminar;

22 à 25 março: Recurso contra a lista preliminar de inscritos;

26 de março: Publicação do julgamento do recurso contra lista preliminar de inscritos;

27 de março: Publicação do resultado preliminar;

3 e 4 de abril: Recurso contra o resultado preliminar;

5 de abril: Publicação do resultado final.

Leia também:

1. Mulheres que Salvam: conheça mulheres que atuam em situações de emergência e salvamentos em Brusque

2. VÍDEO – Tamanduá sofre choque elétrico após subir em poste no Guarani, em Brusque

3. Lei de incentivo às cervejarias artesanais é sancionada em Brusque

4. Good Times: saiba como garantir os últimos ingressos da festa dos anos 70, 80 e 90 de Brusque

5. Brusque receberá nova UBS no Centro após ser contemplada no PAC

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: