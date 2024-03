Esgoto a céu aberto e buracos: moradores do Poço Fundo alegam esquecimento da região pela Prefeitura de Brusque

Buracos, esgoto a céu aberto e dengue. Essas são algumas das reclamações de moradores do bairro Poço Fundo, especificamente próximos da rua Cantinho do Céu. A vizinhança alega estar esquecida pela Prefeitura de Brusque. Em um dos buracos da rua principal, coube uma bananeira.

De acordo com uma moradora da região, a população está cansada de fazer reclamações sobre o descaso no local. As imagens enviadas ao jornal O Município mostram diversos buracos na estrada de terra da rua, assim como a falta de calçada para os pedestres.

Na rua principal, José Walendowsky, também é possível ver buracos e o acúmulo de água que desce das ruas adjacentes. Para sinalizar um dos buracos e mostrar o quão fundo é, foi colocada uma árvore de bananeira no local.

Secretaria de Obras

Em resposta, o secretário de Obras de Brusque, Ivan Bruns, afirmou que o caso da rua Cantinho do Céu ainda esta em estudo. Ele conta que esta sendo feita uma análise para que a via seja pavimentada através do programa Pavimentação Comunitária. Entretanto, antes é preciso estudar como será feira uma obra de drenagem no local.

Já na rua José Walendowsky o secretário pontua que na próxima semana as equipes iniciarão o trabalho de limpeza da via para então consertá-la. “Primeiro temos que tirar aquelas barreiras que estão jogando a água da sarjeta na estrada”. A água proveniente da sarjeta entra no asfalto e piora os buracos existentes no local.

Posteriormente será retirada toda água que acumula no meio da pista e então será feita manutenção do asfalto.

