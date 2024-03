Lei de incentivo às cervejarias artesanais é sancionada em Brusque

Após um longo processo, foi promulgada em Brusque uma lei de incentivo às cervejarias artesanais da região. A ação foi intermediada pela Cooperativa Cervejeira Sul-Brasileira (Cocersul) e contou com a colaboração das autoridades locais para aprovação.

A Lei nº 4.646, de 15 de fevereiro de 2024, institui o Programa de Incentivo às Cervejarias Artesanais, Microcervejarias Artesanais, Nanocervejarias Artesanais, Cervejeiros Artesanais e Brewpubs.

Segundo o presidente da Cocersul, Cicero Klas, a lei é uma vitória para os cervejeiros artesanais de Brusque. ”Ela reconhece e incentiva o trabalho árduo e a dedicação dos produtores locais, proporcionando um ambiente mais favorável para o crescimento do setor”, avalia.

“Essas leis estabelecem critérios e classificação entre os produtores, incentivando o investimento no setor e permitindo que os estabelecimentos estejam localizados em áreas estratégicas para o fluxo de pessoas e turistas. Com isso detectamos que Brusque não possuía tal lei, e que era um anseio do setor”, comenta.

Segundo ele, as conversas começaram na Câmara de Vereadores há alguns anos. Após diversas etapas e reuniões, a entidade conseguiu aprovação por unanimidade dos vereadores em julho do ano passado e, em fevereiro deste ano, o sancionamento da lei.

“Agora, estamos colaborando com a prefeitura para estabelecer as regras de certificação e funcionamento através de um decreto, para que o setor possa usufruir plenamente dos benefícios da lei”, explica.

Leia também:



1. Brusque e a volta do calor: o que a previsão revela para o fim de semana

2. Adolescente tenta entrar em escola com faca e acaba morrendo baleado pela polícia, em Ibirama

3. Festa italiana, Mercado de Pulgas e mais: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

4. Bombeira sofre fratura no pé, mas não desiste de salvamento de mulher que se afogava no rio Itajaí-Mirim

5. Mais de 2 mil unidades de Brusque estão sem energia elétrica nesta quinta-feira

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: