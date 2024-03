Rodada de abertura do Campeonato de Futebol Amador de Brusque é adiada por causa da chuva

Devido à previsão instável e a chuva que cai na cidade, a Fundação Municipal de Esportes (FME) de Brusque adiou a rodada de abertura do Campeonato de Futebol Amador que aconteceria neste fim de semana. Abertura foi transferida para próxima semana.

O primeiro jogo do torneio seria realizado entre Vidraçaria Azaléia/América e Orlando, no estádio Maria Steffen (América), no bairro Steffen, às 15h15.

Uma grande abertura era programada pela FME, que decidiu transferir para a próxima semana por causa da previsão positiva do tempo.

No comunicado, a pasta também informou que houve pedido de transferência da equipe de arbitragem pelo fato dos profissionais serem deslocados de Florianópolis.

