Brusque receberá nova UBS no Centro após ser contemplada no PAC

Nesta quinta-feira, 7, a Casa Civil divulgou os projetos contemplados no novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). Brusque está na lista e receberá uma nova Unidade Básica de Saúde no Centro. Atualmente, a UBS no bairro está vinculada à Policlínica, uma vez que o prédio antigo da unidade precisou ser fechado.

O secretário de Infraestrutura Estratégica, Rafael Kniss, destacou que a equipe protocolou o pedido no dia 9 de novembro do ano passado. “O próximo passo é aguardar a publicação da portaria direcionando valores e cronogramas. Fomos contemplados com uma UBS Porte III, será um prédio grande e poderá receber até três equipes de Saúde da Família”.

Rafael relembra que o prédio antigo onde as equipes do Centro trabalhavam não estava mais em condições. “O espaço, que era alugado, não tinha mais condições para atuação. Os moradores do Centro, que atualmente dividem o espaço com a Policlínica, serão então contemplados com essa nova unidade”.

Para finalizar, o secretário afirma que os trabalhos continuam para que mais projetos como esse sejam aprovados. “Não paramos por aí, temos mais projetos encaminhados já e aguardamos ansiosamente por novas conquistas. Mais Unidades Básicas, mais praças, mais escolas”, concluiu.

