Grave acidente em rodovia mata dois atletas de futsal em Alfredo Wagner

Dois atletas de futsal morrem em um acidente na noite desta sexta-feira, 5, em Alfredo Wagner, no Alto Vale do Itajaí. As vítimas foram identificadas como Matheus Fraga e Rafael Vanderlinde.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência foi registrada por volta das 21h15, na SC-350, no quilômetro 421,950. O acidente foi uma colisão frontal entre um Jeep Compass e um Fiat Siena.

Os atletas estavam no Siena. Além deles, um homem de 26 anos também estava no carro e sofreu lesões graves. No Jeep estavam dois homens, de 43 e 30 anos, ambos também sofreram lesões graves.

Conforme relato do motorista do Jeep, ele transitava pela rodovia SC-350 no sentido Alfredo Wagner a Ituporanga e ao realizar uma ultrapassagem, em local permitido, não percebeu que vinha na direção contrária o Siena. Os carros colidiram frontalmente.

Ainda segundo relato do motorista, horas antes, durante o jantar, ele ingeriu certa quantidade de bebida alcoólica.

A Polícia Científica de Lages compareceu no local. A rodovia ficou bloqueada por cerca de duas horas para o desencarceramento das vítimas.

A Secretaria de Esportes de Rancho Queimado, cidade onde os dois atletas atuavam pela equipe Villa Futsal, publicou uma nota lamentando a morte dos jovens.

Veja fotos do acidente:

1 de 4

