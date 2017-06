Grêmio vence o Vasco por 2 a 0 e se aproxima do G4 do Brasileirão

O Grêmio conquistou um importante resultado na tarde deste domingo, 4, na Arena, em Porto Alegre (RS), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando contra o Vasco, o Tricolor venceu por 2 a 0 e se reaproximou dos líderes da competição.

No entanto, a conquista não foi fácil. Mesmo com mais posse de bola durante boa parte da partida, o Grêmio não mostrou criatividade nas jogadas e teve dificuldades para furar a retranca vascaína.

O cenário somente começou a melhorar para os gaúchos quando o árbitro Sandro Meira Ricci marcou um pênalti polêmico e muito questionado pelos jogadores do Vasco, aos 37 minutos do primeiro tempo. Wellington derrubou Geromel dentro da área após cobrança de escanteio feita por Luan.

O centroavante Lucas Barrios cobrou com perfeição e marcou um golaço. A bola foi no meio do gol e o goleiro Martín Silva pulou para o lado direito.

A partida, que contou com o lateral Edílson e o volante Maicon, do Grêmio, recuperados de lesões musculares, seguiu normalmente, sem muitos destaques dos dois lados, tanto no restante do primeiro tempo como em quase todo o segundo.

Porém, nos acréscimos do jogo, aos 47 minutos, o que seria apenas uma vitória magra ganhou uma proporção maior. Luan iniciou jogada, passou para Maicon, o volante tocou para Léo Moura, que cruzou. Gastón Fernández visualizou Luan, de calcanhar, que finalizou e marcou um belo gol.

Com a vitória, o Tricolor chegou aos nove pontos e encostou no G4. Já o Vasco ficou estacionado nos seis pontos, na 10ª colocação. Na próxima rodada, o Grêmio encara a Chapecoense, na quarta-feira, às 21h45 e o Vasco, no mesmo horário, recebe o Corinthians em São Januário.

Ponte Preta 1 X 0 São Paulo

Na estreia do atacante Sheik, a Ponte Preta venceu por 1 a 0 o São Paulo no estádio Moisés Lucarelli neste domingo. A jogada do gol, marcado por Lucca, começou quando Lins deu um chutão para cima, Léo Artur desviou de cabeça e a bola parou nos pés de Lucca. Em posição legal, o atacante bateu colocado, de primeira, no canto esquerdo de Renan Ribeiro. Com o resultado, a Ponte pulou cinco posições na tabela e chegou aos sete pontos. Já o São Paulo ocupa a nona colocação.

Palmeiras 0 X 0 Atlético-MG

Com pênalti perdido, o Palmeiras conseguiu apenas ficar no zero a zero com o Atlético-MG, em jogo na tarde deste domingo, no Allianz Parque. As duas equipes fizeram uma partida sem brilho, sendo que um dos pontos altos foi a defesa de Victor, após a cobrança de pênalti de Willian, ainda no primeiro tempo. O Palmeiras foi aos quatro pontos, e o Galo, ainda sem vencer, está na zona de rebaixamento, com três pontos.

Flamengo 0 X 0 Botafogo

Chances desperdiçadas pelas duas equipes e muitos erros. Esse foi o cenário do clássico entre Flamengo e Botafogo, disputado na manhã deste domingo, 4, em Volta Redonda, que culminou em um simples 0 a 0. Com o empate, o Flamengo ocupa o 10º lugar na tabela de classificação do Brasileirão, com seis pontos em quatro jogos. O Botafogo é o sexto, com sete pontos.

SÉRIE B

Guto Ferreira estreia no Inter com empate

A estreia do novo técnico do Internacional, Guto Ferreira, não foi das melhores. O Colorado apenas empatou em 1 a 1 com o Juventude no sábado, 3, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quarta rodada da Série B. Nico López abriu o placar para o Inter, mas Tiago Marques deixou o marcador igual. Com o resultado, o Colorado soma cinco pontos e ocupa a 10ª posição da tabela.