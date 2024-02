Grupo dos vereadores Cacá Tavares e Beto Piconha assume Podemos de Brusque oficialmente na próxima semana

O Podemos mudará de comando oficialmente na próxima semana, quando será apresentado o novo diretório. O grupo dos vereadores Cassiano Tavares, o Cacá, presidente da Câmara, e de Beto Piconha assumirá o partido. O Município apurou com uma fonte da legenda que o presidente municipal do Podemos será André Petermann, o Buda, que é assessor de Cacá.

O vice-presidente do partido na cidade será Jaison Eccher, ligado a Beto. Com a reformulação, o Podemos se alia oficialmente ao PL do prefeito de Brusque, André Vechi, que vai disputar a reeleição em outubro. O novo grupo que assumirá o partido conta com a “bênção” do presidente do Podemos de Santa Catarina, deputado estadual Camilo Martins.

