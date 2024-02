O empresário Luciano Hang aproveitou o período de férias escolares para reformar a biblioteca da Escola de Educação Básica João XXIII, em Brusque, que receberá o nome da sua mãe, Regina Modesti Hang. A obra contempla o reparo numa infiltração existente entre a parede e muro, pintura dos muros e da sala, móveis novos e instalação de um palco para apresentações dos alunos.

A reforma foi um pedido da direção da escola ao empresário que também foi aluno quando criança. “Tenho grande carinho pela escola João XXIII e me orgulho muito em dizer que estudei nela. Aliás, me descobri como vendedor lá, revendendo guloseimas para meus colegas e, mais tarde, montando uma cantina na escola”, lembra Hang.

Com a reforma, os alunos terão um espaço ainda mais lúdico e aconchegante para os estudos. “Fico muito feliz em poder ajudar, mais uma vez, essa escola que me formou para a vida, e ainda, homenagear minha mãe, que foi quem tanto me incentivou nos estudos e na vida profissional. Se eu sou quem sou hoje foi graças à escola e aos meus pais, em especial, minha mãe. Espero que os alunos aproveitem esse espaço com sabedoria para construírem um futuro brilhante”, diz.

A obra está sendo totalmente custeada pelo empresário.