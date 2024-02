VÍDEO – Polícia Civil apreende 100 quilos de maconha com imagens do Hulk em Itajaí

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão Investigação Criminal de Itajaí (DIC), prendeu, no final da tarde desta quinta-feira, 9, um homem com aproximadamente 100 quilos de maconha e uma arma de fogo no bairro Itaipava, em Itajaí. A droga possuía imagens do super-herói Hulk.

Após o recebimento de informações sobre a vinda de um carregamento de maconha da região da Grande Florianópolis para Itajaí, a equipe da DIC iniciou o monitoramento do veículo.

No momento da abordagem na BR-101, o motorista desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade pela avenida Jorge Lacerda.

Durante a perseguição, o motorista cruzou a avenida por cima de uma faixa de pedestres e disparou contra as viaturas, tendo se iniciado uma troca de tiros.

Alguns metros à frente o veículo foi abordado, em sua caçamba havia aproximadamente 100 quilos de maconha.

O motorista, um homem de 26 anos, apresentava ferimentos na cabeça e foi encaminhado para atendimento médico, já tendo recebido alta.

Em buscas pelas proximidades, foi encontrado um revólver calibre .38 com numeração raspada, o qual havia sido dispensado pelo suspeito antes da sua captura.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas; porte irregular de arma de fogo de uso restrito; dirigir gerando perigo de dano; desobediência e resistência.

O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Veja as imagens:

Leia também:



1. Fim de semana: como Brusque será impactada pela bolha de calor que promete 40ºC em SC

2. Homem é preso no Centro de Brusque com carro furtado vindo de São Paulo

3. Expansão da rede do Samae no Limeira deve ser finalizada neste ano

4. Festa de igreja e eventos de Carnaval: confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque

5. Mega-Sena 2686: confira números sorteados nesta quinta-feira

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: