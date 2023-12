Havan divulga horário especial de fim de ano em toda a rede

A partir desta segunda-feira, 18, a rede de lojas Havan seguirá um horário especial. As 175 megalojas, presentes em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal, terão atendimento das 9h às 23h, todos os dias. As filiais presentes em shoppings estarão sujeitas aos horários dos próprios estabelecimentos.

O horário estendido segue até sábado, 23. Já na véspera de Natal, 24, as lojas abrirão das 9h às 18h. O atendimento retorna na terça-feira, 26, a partir das 9h. No dia 31 de dezembro, as megalojas Havan ficarão abertas até às 18h.

“Convide toda a família e venha nos visitar. Temos estacionamento gratuito, ambiente climatizado e mais de 350 mil itens. A Havan é um verdadeiro destino para turismo, lazer e compras”, diz o dono da Havan, Luciano Hang.

