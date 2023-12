Homem abandona quatro cães em ponto de ônibus no Rio Branco, em Brusque

Um homem parou o carro em frente a um ponto de ônibus e abandonou quatro cães no bairro Rio Branco, em Brusque, no sábado, 16. Uma pessoa que teve conhecimento do crime registrou um boletim de ocorrência.

Segundo consta no boletim, o suspeito, de 42 anos, parou o carro, um Gol, na Estrada Geral da Varginha, e abandonou uma cachorra fêmea e três filhotes.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: