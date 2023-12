Ponte do terminal deve ser liberada nesta segunda-feira em Brusque

A ponte Arthur Schlösser, conhecida como a ponte do terminal, deve ser liberada para trânsito até as 12h desta segunda-feira, 18. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Brusque na manhã desta segunda.

A via foi interditada no último dia 5 de dezembro, após serem detectados problemas na cabeceira da ponte, embora sua estrutura estivesse intacta.

Assim, os reparos foram iniciados imediatamente após a análise dos engenheiros da Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE).

300 toneladas de pedra

Foram necessárias 300 toneladas de pedras para realizar o enrocamento da cabeceira da ponte, além de outras 500 toneladas de macadame para o aterramento.

Durante a manhã desta segunda, estão programadas as colocações das bases e sub-bases para a finalização com a pavimentação asfáltica.

De acordo com o secretário de Obras Ivan Bruns Filho, praticamente tudo no local foi reaproveitado.

“Foi uma obra que a gente conseguiu aproveitar quase 100% do material que foi escavado, tanto das pedras, quanto do material de aterro, que era o barro e algumas pedras de rachão. Então por isso a gente não teve muito gasto com matéria-prima”, explicou Ivan.

O secretário comentou ainda sobre o que falta para finalizar a obra e entregar a via à população.

“A gente trabalhou nessas duas semanas e meia de forma ininterrupta. Contamos com a ajuda do tempo, a condição climática foi favorável. Na manhã de hoje, segunda-feira, a gente espera concluir a pavimentação asfáltica para estar liberando o trânsito na via”, disse.

