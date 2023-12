Mulher é encontrada morta com golpes de machado na cabeça no Vale do Itajaí

Uma mulher foi encontrada morta no último sábado, 16, com golpes de machado na cabeça na Estrada Geral de São Donato, uma área rural de Dona Emma, no Vale do Itajaí.

A vítima foi identificada como Darci Novah Vahl, de 56 anos. O velório aconteceu na casa mortuária da Igreja Católica de São Donato, em Dona Emma.

O crime

A Polícia Militar recebeu informações de que teria acontecido um homicídio no local. Ao chegar, os policiais perceberam que as portas e janelas estavam todas abertas. Então, a PM realizou buscas pelo local e encontrou a mulher morta.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para atender a ocorrência. O marido e principal suspeito não foi encontrado até a publicação desta matéria.

