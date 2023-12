Homem fica ferido após carro capotar e cair em ribanceira em Botuverá

Um homem de 41 anos ficou ferido após capotar o carro e cair em uma ribanceira no bairro Sessenta, em Botuverá, na sexta-feira, 15. O acidente aconteceu na Estrada Geral do Sessenta por volta das 12h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local, o homem estava andando ao redor do veículo. Ele apresentava dores nas costas e nas costelas.

Ela informou aos socorristas que perdeu o controle do veículo em uma curva e caiu no barranco. Ele também disse que o carro algumas vezes até bater em uma árvore a cerca de dez metros do nível da estrada.

Algumas pessoas que presenciaram o acidente o levaram até sua residência, onde ficou até os bombeiros chegarem. Ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Azambuja.

