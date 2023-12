Senadora brusquense é alvo de ataques após constar em lista falsa de votação de Flávio Dino para STF

A senadora brusquense, Ivete da Silveira (MDB), foi alvo de ataques após uma lista falsa da votação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF) circular nas redes sociais.

Na lista, aparecem os nomes de todos que foram a favor da indicação de Dino para o STF, e o de Ivete está incluído. Porém, como divulgado em nota nas redes sociais da senadora, seu voto foi contrário à indicação.

Veja a nota completa:

“Após acompanhar atentamente todo o processo da indicação do senador Flávio Dino para a vaga de ministro do STF, desde o momento em que ela foi enviada pelo presidente Lula ao Senado, decidi pelo voto contrário. Conversei com o indicado, fui buscar informações sobre ele, bem como ouvi diversas lideranças e acompanhei a sabatina do senador Flávio Dino nesta quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Continuarei trabalhando para honrar meu compromisso de buscar o melhor para Santa Catarina e para o Brasil”

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: