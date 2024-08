Homem condenado por estuprar a própria filha é preso no Oeste de Santa Catarina

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Polícia da Comarca de Xaxim, deu cumprimento, nesta terça-feira, 13, ao mandado de prisão expedido em desfavor de um homem condenado a 29 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra a sua própria filha, à época com 13 anos de idade.

Segundo apontaram as investigações da Polícia Civil, o homem, no dia 13 de junho de 2020, por volta das 8h, teria passado as mãos nos seios de sua filha, com a finalidade de satisfazer a própria lascívia, oferecendo a ela, na sequência, o valor de R$ 100 para que o deixasse passar a mão em seu corpo.

Diante da recusa da filha, o homem teria tentado esganá-la, exigindo que ela não contasse tal fato a ninguém.

Após a colheita de todos os elementos indiciários pertinentes, o Inquérito Policial, que tramitou na Delegacia de Polícia da Comarca de Xaxim, foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, ao passo que, após o devido processo legal, o decreto condenatório foi expedido.

Abordagem

Na terça-feira, 13, o homem foi abordado no centro do município de Xaxim pelos policiais civis e cientificado acerca da ordem judicial.

Não apresentando qualquer resistência, foi conduzido à Delegacia de Polícia, para os procedimentos cabíveis, e posteriormente ao complexo prisional de Chapecó, onde iniciará o cumprimento de sua pena.

