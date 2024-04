Homem é encontrado morto no Primeiro de Maio, em Brusque

Um homem foi encontrado morto na avenida Primeiro de Maio, em Brusque, na tarde do sábado, 20. As autoridades competentes, incluindo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Científica, foram acionadas para atender a ocorrência.

De acordo com informações registradas em um relatório elaborado pelos bombeiros, a vítima foi encontrada deitada na via, apresentando sangramento facial. Além disso, o homem não apresentava sinais vitais e não reagia a estímulos visuais. O óbito foi confirmado no local.

“Não foi possível determinar a causa da morte. Alguns moradores sugeriram a possibilidade de uma queda de muro. Próximo à vítima, havia uma pequena mureta, porém, essas informações carecem de confirmação”, concluíram os militares em seu relatório.

O caso ficou aos cuidados da Polícia Militar e Polícia Científica.

