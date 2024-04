Neste mês de abril, enquanto o El Niño vem se despedindo gradativamente, a La Niña se prepara para assumir o protagonismo meteorológico, prometendo trazer mudanças significativas no clima, a partir do segundo semestre.

Guiados pela expertise do meteorologista Piter Scheuer, esta edição visa antecipar as nuances que este novo fenômeno trará para o inverno, em Brusque.

Confira a seguir, o boletim emitido por Scheuer.

Sai El Niño, entra La Niña

*Boletim: Piter Scheuer >>

O El Niño, embora ainda faça sua presença ser sentida, está em declínio, caminhando para se despedir até o fim deste mês ou, no mais tardar, meados de maio.

Em seu lugar, surge a La Niña, caracterizada pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico.

Inverno com La Niña

Conforme as últimas atualizações dos modelos de previsão, isso aponta para Brusque e região, um inverno que, historicamente, deve se posicionar dentro da normalidade, ou até mesmo, ligeiramente abaixo da média térmica.

Entretanto, o impacto da La Niña não será imediato. A sua influência gradativa então se fará notar ao longo da estação mais fria do ano.

Com efeito, é provável que Brusque enfrente um frio tardio, estendendo-se até setembro e outubro, quando o fenômeno estará completamente integrado à atmosfera.

La Niña e o comércio

Para o comércio, especialmente aqueles que dependem das vendas de produtos relacionados ao frio, como os setores do vestuário e calçadistas, essa perspectiva pode ser promissora.

Isso porque, em contraste com o ano anterior, quando o El Niño limitou a entrada das massas de ar polar, este inverno de 2024 pode impulsionar os negócios, oferecendo uma temporada mais propícia às vendas.

Ciclo das chuvas com La Niña

Quando projetamos o ciclo das chuvas, é fundamental recorrer aos dados históricos.

Eles indicam que, durante a atuação da La Niña, os eventos de precipitação em Brusque e região, são menos prolongados, enquanto os períodos secos tendem a se estender por um período mais longo.

Em termos práticos, isso sugere que o segundo semestre, abrangendo o inverno e a primavera, estará mais propenso a eventos de estiagem no Vale do Itajaí.

Embora não seja incomum ocorrerem cheias repentinas durante a La Niña, o que se destaca é que esses episódios de chuva se mostram mais breves, enquanto os eventos secos, mais prolongados.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Fotos e mais notícias após anúncios

Caro leitor assíduo do Blog do Ciro Groh, é importante que você saiba que o sustento deste trabalho é viabilizado graças ao apoio generoso dos nossos patrocinadores.

Os nomes de cada um deles estão visíveis nos banners abaixo, ansiosos pelo seu clique, onde você então poderá conhecer os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque em fervor: Sexta-feira Santa atesta fé e movimenta igrejas

2. Do lar à colmeia: conheça o brusquense que então cria minimansões para abelhas

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste domingo em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK