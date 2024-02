Homem é morto a tiros no Norte de Santa Catarina

Clarindo Schroeder, de 52 anos, foi morto a tiros na noite da terça-feira, 30, na Estrada Dona Francisca, no bairro Pirabeiraba, em Joinville. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu nas imediações do km 1.

A PM foi até o local após ser informada da ocorrência e encontrou o homem caído na via, com marcas de tiro. Os agentes acionaram o socorro e também as polícias Científica e Civil.

O homem chegou a ser atendido, mas não resistiu e morreu no local. Polícia Científica e Polícia Civil adotaram os procedimentos cabíveis para a investigação do caso.

