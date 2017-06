Homem faz chicote com cabo de aço para agredir irmão, no Guarani

Três homens foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil na tarde deste domingo, 4, após se envolverem em uma briga de família, na rua Ayres Lourenço Penk, no bairro Guarani. A Polícia Militar foi chamada para conter as agressões, por volta das 14h, e foi necessário três carros de polícia.

No local, dois irmãos, de 38 e 36 anos, iniciaram a briga por conta do pagamento de uma fatura de água. Um deles, o de 38 anos, estava bastante alterado e com sinais de embriaguez. Segundo a suposta vítima, o irmão teria feito um chicote pela manhã com um pedaço de pau e dois cabos de aço, o qual utilizou para agredi-lo.

A PM encontrou ainda com os irmãos um facão e uma pá, utilizada durante a briga. O terceiro envolvido seria um colega, que teria tentado apartar a briga e foi atingido com uma chicotada no rosto.

Os três foram levados para a delegacia, junto com os objetos utilizados na briga. Eles apresentavam alguns ferimentos pelo corpo, mas sem gravidade. Após o registro da ocorrência de lesão corporal e ameaça, eles foram liberados.