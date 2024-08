Homem foge, vai até motel em Joinville e é detido com quase 40 quilos de maconha

Um homem foi preso com quase 40 quilos de maconha nesta quarta-feira, 7. Ele fugiu da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101 e foi para um motel em Joinville, onde foi detido pela Polícia Militar.

Segundo a PM, por volta de 0h45 a guarnição foi acionada, informada de que um HB20, de cor branca, teria fugido da PRF e acessado a rua Santa Catarina.

A polícia soube que ele estaria em um motel. As câmeras de segurança do local confirmaram a suspeita.

Com isso, o homem, de 34 anos, foi abordado. No porta-malas do carro os policiais encontraram 49 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 38,5 quilos da droga.

Ele disse que receberia R$ 5 mil para levar a droga de Curitiba a Itajaí. Dois celulares também foram apreendidos. O homem foi levado à delegacia.

Leia também:

1. Divisão de Furtos e Roubos é extinta e crimes serão investigados pela DIC de Brusque; entenda

2. Entenda mecanismo que permite construções acima do limite estabelecido no novo Plano Diretor de Brusque

3. Adaptação de livro de Colleen Hoover, filme “É Assim que Acaba” chega aos cinemas de Brusque

4. Mega-Sena: apostas de Brusque e Guabiruba são premiadas no concurso 2578

5. Bingo do Clube de Mães da Apae acontece na terça-feira; saiba como participar

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: