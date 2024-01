Homem leva facadas e fica em estado grave após briga em Balneário Camboriú

Um homem de 29 anos sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada deste sábado, 30, e foi encontrado na rua Blumenau, bairro Municípios, em Balneário Camboriú. Ele apresentava três golpes de faca pelo corpo, sendo uma no peitoral, outra no tórax e a última na região da bacia.

A Polícia Militar foi acionada por volta da 1h. Quando chegaram no local, viram o homem ferido, que já recebia atendimento do Samu. A namorada do homem relatou à PM que estava dormindo na casa de seu amigo quando ouviu gritos. Ela foi até o portão da residência verificar e encontrou seu companheiro machucado.

Os vizinhos informaram a mulher que o namorado dela teria se envolvido em um atrito verbal em um bar, localizado na rua Bombinhas. No entanto, a discussão evoluiu para uma luta corporal, perdurando até o local onde o autor foi encontrado.

Não há informações sobre a motivação da briga. O autor do crime teria deixado o local em uma motocicleta. As testemunhas não souberam repassar a placa, cor ou modelo. A Polícia Cívil e a Polícia Científica também estiveram no local.

Durante o atendimento da ocorrência, a vítima teve que ser encaminhada para o Hospital Ruth Cardoso, devido ao estado grave. A PM foi até a unidade hospitalar, no entanto, a vítima estava entubada, inconsciente e sem condições de relatar sua versão dos fatos. Ele fará exames complementares para avaliação cirúrgica.

