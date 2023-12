Homem morre após cair de prédio em construção em Bombinhas

Um homem, de 48 anos, morreu após cair de um prédio em construção na rua Gavião, no bairro Bombas, em Bombinhas. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira, 1º.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, que foi acionada na UPA por volta de 22h40, o homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Ele deu entrada na UPA e apresentava parada cardiorrespiratória, com politrauma no corpo, além traumatismo cranioencefálico com afundamento de crânio.

A equipe da UPA tentou fazer a reanimação cardiovascular, mas não teve sucesso, sendo constatado o óbito. Os bombeiros relataram à PM que, a princípio, a morte ocorreu após a vítima cair. O homem estava em uma cadeira entre o quarto e o quinto andar da obra. A identidade da vítima não foi divulgada.

