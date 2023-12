Homem que esfaqueou e quase matou ex-companheira grávida é condenado na Serra catarinense

Um homem foi condenado a seis anos de reclusão, em regime semiaberto, após esfaquear e quase matar a ex-companheira grávida em Lages, na Serra catarinense. O crime aconteceu no dia 20 de agosto de 2016.

Segundo consta no inquérito, a vítima foi atingida na região mamária e sofreu um derrame, e, devido a uma cirurgia de emergência, ela e o feto sobreviveram.

De acordo com os autos, o crime foi praticado porque o homem não aceitava o fim do relacionamento de sete anos.

Julgamento

Ele foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) à Justiça e o julgamento aconteceu na última quinta-feira, 7, no fórum da Comarca de Lages.

Os Promotores de Justiça Rafaela Póvoas Cardozo Lehmann e Fabrício Nunes atuaram na sessão do Tribunal do Júri, conduzindo a acusação com base nas provas coletadas pelos órgãos de inteligência e combate ao crime.

Os jurados decidiram condenar o réu por tentativa de homicídio qualificado, mediante emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (crime descrito no Código Penal). A pena foi fixada em seis anos de reclusão em regime semiaberto.

“Crimes contra a vida abalam a sociedade, e a melhor forma de coibi-los é julgando e condenando os autores. Nesse caso, a vítima não morreu porque recebeu socorro médico a tempo, mas o agressor terá que arcar com as consequências dos seus atos”, disse a Promotora de Justiça Rafaela Póvoas Cardozo Lehman.

A Justiça concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. Se o recurso for negado, ele terá que passar as noites no presídio, além de usar tornozeleira eletrônica. Os nove meses que já foram cumpridos preventivamente serão descontados.

