Homem que manteve companheira em cárcere privado em Brusque está em tratamento psiquiátrico

O homem que manteve a companheira em cárcere privado em Brusque agiu durante um surto psicótico. A vítima foi resgatada em março de 2022.

De acordo com a promotora de Justiça Suzana Perin Carnaúba, o processo já foi julgado e atualmente o homem está em tratamento psiquiátrico.

“Ele chegou a ir para o Instituto de Psiquiatria, que analisa e mantém, quando necessário, pessoas com estes distúrbios mentais. Normalmente não há tratamento mínimo, porque tudo depende da evolução. Normalmente demora muitos anos”, afirma.

O caso

A mulher, de 22 anos, era trancada dentro de casa com a filha de oito meses pelo companheiro, um homem de 39 anos.

De acordo com as conselheiras tutelares Neide Dalmolin e Daiana Mirela Amorim, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima e foi até a residência indicada, no bairro Steffen. Lá, estavam a mãe e a criança.

Elas foram mantidas por cerca de duas semanas naquela casa, tempo que o casal morava no local. Entretanto, a vida em cárcere privado já durava dois anos. As conselheiras afirmam que ela não denunciava o caso para a polícia por medo, sendo que o companheiro a ameaçava.

A motivação seria por ciúmes. O homem foi detido em flagrante pela polícia quando retornava do trabalho por volta de meio-dia.

