Brusque registra 523 casos de dengue; número de focos chega a 371

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, divulgou, nesta segunda-feira, 1º, os números de dengue e dos focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika, entre outras doenças. Os dados apontam que o município tem 523 casos confirmados de dengue.

De acordo com o levantamento, as ocorrências estão concentradas no bairro Limeira Baixa, com 84 casos.

Os outros se dividem nos bairros: Santa Terezinha com 64 casos; Dom Joaquim com 31 casos; Cerâmica Reis com 48 casos; Nova Brasília com 33 casos; Bateas com 26 casos; Steffen com 24 casos e Primeiro de Maio com 20 casos.

A contagem segue com Rio Branco com 19 casos; Águas Claras com 18 casos; Centro e Santa Rita com 17 casos cada; Volta Grande com 14 casos; Cedrinho com 13 casos; São Luiz com 12 casos; Azambuja com 11 casos; São Pedro e Limoeiro com nove casos cada; Tomaz Coelho com oito casos; Planalto e Souza Cruz com quatro casos cada; Zantão e Poço Fundo com três casos cada; São João com dois casos e Cedro Alto, Nova Trento e Ponta Russa com um caso cada.

Os únicos bairros que no momento não estão com casos ativos são: Centro II e Paquetá.

No momento, há um paciente internado na UTI do Hospital Azambuja, e dez pacientes internados em enfermaria hospitalar. O município registrou um óbito por dengue.

Focos

São 371 focos confirmados no município, espalhados em 25 regiões da cidade.

Os bairros brusquenses com maior taxa incidência são: Águas Claras e São Pedro com 26 focos cada; Cedrinho com 24 focos; Santa Luzia com 23 focos; Limeira com 22 focos; Bateas e Centro II com 21 focos cada; Dom Joaquim com 20 focos; 1 de Maio com 17 focos; Centro I com 16 focos; Azambuja e Rio Branco com 15 focos cada e Guarani, Nova Brasilia, Souza Cruz e Tomaz Coelho com 13 focos cada.

Os focos seguem espalhados pelos bairros Steffen com 11 focos; Limoeiro e Santa Rita com dez focos cada; Maluche e São Luiz com nove focos cada; Cedro Alto com oito focos; Poço Fundo com sete focos; Santa Terezinha com cinco focos e Ponta Russa com quatro focos.

Orientações

Em caso de sintomas de dengue, deve-se procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua região, para o primeiro atendimento. Após a avaliação será dado o encaminhamento necessário.

Números para denúncias

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, também informa o número de telefone para denúncias, pelo WhatsApp, somente em formato de texto no (47) 98813-0095, ou por ligação, no número 156, da Ouvidoria Municipal.

Alertas sobre casos e focos

Em parceria com a Defesa Civil de Brusque, a Vigilância Sanitária criou um canal de comunicação para a população poder receber alertas de casos e focos de dengue de determinado bairro.

Para receber os alertas, basta cadastrar via SMS ou WhatsApp:

Via Whatsapp: adicionar o número (61) 2034-4611, e enviar sua localização.

Via SMS: envie seu CEP para 40199.

