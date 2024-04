Quadriciclo é furtado da antiga fábrica da Renaux, em Brusque

Um quadriciclo foi furtado do Centro Industrial Renaux, em Brusque, entre a noite do domingo, 31, e a madrugada desta segunda-feira, 1º.

De acordo com um funcionário da empresa, o furto aconteceu entre às 23h do domingo e as 5h desta segunda-feira. O veículo era usado para jardinagem do local.

Ele diz que um boletim de ocorrência está sendo providenciado e as imagens das câmeras analisadas.

O veículo, um Yamaha Traxx 350cc da cor azul, foi localizado ainda na manhã desta segunda-feira.

Leia também:

1. Homem morre vítima de cabeçadas de touro no Alto Vale

2. Abril: El Niño se despede, La Niña se aproxima; o que muda no clima de Brusque

3. Pai de deputado catarinense morre aos 68 anos

4. Ordem de serviço para ampliação da Beira Rio até bairro Rio Branco deve ser assinada no começo de abril

5. Homem é vítima de tentativa de homicídio enquanto caminhava em rua no Alto Vale do Itajaí

Assista agora mesmo!

Bombeira sofre fratura no pé, enquanto salva mulher que se afogava no rio Itajaí-Mirim, em Brusque: