Abril começa trazendo indícios do término do El Niño. Ainda presente nas águas do Pacífico Equatorial, com intensidade moderada, o fenômeno está caminhando para sua fase final, conforme antecipa Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra.

Iniciado em junho de 2023, o evento tem previsão de encerramento ainda neste mês, abrindo espaço para outro episódio climático, o La Niña, este, com influências opostas ao seu antecessor.

Com essa transição meteorológica em curso, muitos moradores de Brusque e região, especialmente aqueles envolvidos no setor comercial das roupas de inverno e calçados, estão ansiosos para saber o que esperar do clima nos próximos meses, sobretudo durante o inverno.

Para discutir este tema crucial, Coutinho preparou um boletim, que gentilmente compartilhou com nossa coluna.

Nele, encontram-se detalhes esclarecedores e abrangentes.

Fim do El Niño em abril

*Boletim: Climaterra >>

Abril deve marcar o fim do fenômeno El Niño, que trouxe tantos transtornos ao Sul do Brasil em 2023, especialmente durante a primavera.

Tudo indica que até o fim deste mês, o fenômeno possa então ser oficialmente declarado como encerrado.

Com seu término, o outono deve então registrar um período de neutralidade no Pacífico Equatorial.

Em seguida, há um resfriamento gradual das águas previsto, o que tende a levar ao desenvolvimento do fenômeno La Niña ao longo do segundo semestre.

Diante disso, espera-se um clima normal no decorrer de abril em Brusque e toda a região, sem grandes extremos previstos em termos de temperaturas e volumes de chuva.

Possivelmente, alguns eventos de frio antecipado, com intensidade moderada, possam vir a atingir o Vale do Itajaí neste mês, algo perfeitamente comum acontecer, a considerar a época do ano.

O que esperar do clima no inverno

Ao projetarmos as condições meteorológicas para o inverno de 2024, podemos antecipar um La Niña se integrando gradualmente à atmosfera.

Isso sugere que o início da estação mais fria do ano, especialmente entre junho e julho, deverá apresentar um padrão dentro da normalidade, considerando o histórico climatológico de Brusque e região.

No entanto, prevemos que este inverno deva ser mais rigoroso em relação ao anterior, uma vez que, em 2023, o El Niño impediu a entrada frequente de massas de ar frio.

Frio tardio

Há indicações de que a estação se prolongue em Brusque e região, possivelmente com eventos de frio tardio, até setembro ou mesmo outubro, quando o La Niña estiver completamente acoplado à atmosfera.

Em termos de precipitação, durante períodos de La Niña, é provável que ocorram episódios de estiagem com maior frequência, enquanto os eventos de chuva tendem a ser mais breves.

*Com informações: Climaterra

O tempo na 1ª madrugada de abril

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta primeira segunda-feira de abril.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração mostra ausência de chuvas até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores no 1º amanhecer de abril

As fotos então revelam como a manhã desta primeira segunda-feira de abril teve início em cada local mencionado nas legendas.

As fotos então revelam como a manhã desta primeira segunda-feira de abril teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

