Atleta brusquense é vice-campeão em torneio internacional de beach tennis em Balneário Camboriú

O atleta brusquense André Baran, número três do mundo e primeiro do Brasil, foi vice-campeão do BT 400 em Balneário Camboriú neste domingo, 31. A competição contou com premiação de 35 mil dólares e mais de 400 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF).

Baran e o italiano Michele Cappelletti, quinto do ranking, foram superados na decisão pela melhor dupla do mundo, formada pelo italiano Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 6/2.

Eles passaram pela dupla do campeão de 2023, Giovanni Cariani e Daniel Mola, por 6/7 (8/6) 6/4 10/7, e na semifinal derrotaram o italiano Diego Bolletinari e o brasileiro Victor Gonzaga por 6/2 6/0.

Ainda derrotaram o brasileiro Matheus Belo e o venezuelano Eduardo Garay, e os brasileiros Felipe Roman e Airton Rodrigues nas duas primeiras rodadas.

“Feliz com a campanha dessa semana. Claro que gostaríamos de ter levado o título mas evoluímos como dupla. É o nosso segundo torneio da temporada e vamos continuar trabalhando para os próximos desafios. Semana que vem tem mais”, diz o atleta.

Baran segue para Marechal Deodoro (AL) para a disputa de mais um evento BT 400 com a mesma premiação.

Ele e Cappelletti foram campeões em dezembro no mesmo local em outro evento BT 400. A competição começa na quinta-feira, 4, e vai até o sábado, 6.

