Homem que matou amigo após vê-lo com ex-namorada é condenado em SC

O homem que matou o próprio amigo com golpes de facão e tentou matar a ex-namorada após vê-los juntos, em Nova Erechim, no Oeste catarinense, foi condenado a 30 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado. O crime ocorreu em janeiro de 2023.

Daniel Marcos Gonçalves Pedroso foi sentenciado pela prática de um homicídio triplamente qualificado (motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima), por um homicídio tentado duplamente qualificado (motivo fútil e feminicídio) e por ameaça.

Já o irmão dele, Gilberto Gonçalves Pedroso, foi condenado a 14 anos de reclusão pela prática de um homicídio duplamente qualificado por meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A sentença, que ocorreu no dia 1º de fevereiro e cabe recurso, mas a justiça negou a ambos o direito de recorrer em liberdade. Daniel já havia sido condenado por três tentativas de homicídio e roubo. Ele praticou os novos crimes apenas 3 meses depois de receber o benefício de liberdade condicional.

Relembre o crime

De acordo com a denúncia, no fim da tarde do dia 28 de janeiro de 2023, a ex-namorada de Daniel estava com o amigo dele em um bar na rodoviária de Nova Erechim. Em determinado momento, eles foram surpreendidos com a chegada do réu, que, movido por ciúmes, partiu para cima do homem e começou a lhe desferir golpes de facão.