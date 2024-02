Mega-Sena 2685: confira números sorteados nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 6, aconteceu o sorteio da Mega-Sena 2685 no Espaço da Sorte, na capital de São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 32 milhões.

Confira os números da Mega-Sena 2685:

51 – 46 – 09 – 31 – 47 – 16

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças e quintas-feiras e aos sábados. A aposta mínima, de seis dezenas, custa R$ 5. As apostas podem ser feitas por pessoas maiores de 18 anos até às 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Confira os demais sorteios:

