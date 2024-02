Fundação Cultural de Brusque divulga resultado final da Lei Paulo Gustavo

A Fundação Cultural de Brusque divulgou no fim da tarde desta terça-feira, 6, o resultado final do Edital Lei Paulo Gustavo. A lista com os mais de 30 projetos contemplados pode ser acessada através deste link:

Serão mais de R$ 1 milhão em recursos destinados à produção cultural no município. Na divisão são mais de R$ 700 mil destinados à produção audiovisual e mais de R$ 300 mil para as demais áreas artísticas.

Foram 100 projetos inscritos e 82 aprovados na primeira fase do edital. A segunda fase analisou os méritos dos projetos, o plano de trabalho e as demais atividades que serão executadas. A análise foi feita através da Comissão de Organização e Acompanhamentos (COA).

O diretor-geral da Fundação Cultural, Igor Balbinot, comenta que ficou muito contente com a quantidade de inscrições, e enfatizou a importância da produção cultural local.

“A gente ficou muito contente com a quantidade de inscritos e superou nossa expectativa; agora esses projetos iniciam sua execução. São mais de 30 projetos que vão contribuir com a produção cultural no município, e que gira a economia local, e garante a democratização dos meios de acesso à cultura da comunidade local”, finalizou.

