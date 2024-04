Homem que planejava matar policiais em Balneário Camboriú morre em confronto com a PM

José Roberto Sabino Pechin, de 38 anos, integrante de uma facção criminosa e com passagens policiais por diversos crimes, morreu em confronto com a polícia na tarde de quinta-feira, 11, em Rio do Sul. O caso aconteceu na rua Rui Barbosa, que fica no bairro Sumaré, por volta de 14h45.

De acordo com a PM de Balneário Camboriú, ele estaria planejando o assassinato de policiais militares que atuam contra o crime organizado na cidade.

O 12º Batalhão da Polícia Militar de Balneário Camboriú (BPM) investigava o homem, que era responsável por comandar o tráfico de drogas no bairro dos Municípios. O homem conhecido com Beto Capixaba era considerado um indivíduo de alta periculosidade. De acordo com as investigações, ele era responsável por cobrar dívidas da facção que atuava em todo o estado.

O confronto

Durante cumprimento de mandado de prisão em Rio do Sul, o homem, natural de Santa Catarina, com passagens policiais por tráfico de drogas, furto, posse de drogas, dirigir sem habilitação, ameaça, desacato, desobediência, dano, lesão corporal e porte ilegal de munição, confrontou a guarnição da Polícia Militar utilizando arma de fogo, o que causou confronto com os agentes.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com o mesmo foram apreendidos um revólver calibre 38, uma capa de colete e seis munições.

