Homem sai para tomar café e tem 6 mil dólares furtados em shopping do Vale do Itajaí

Um homem perdeu 6 mil dólares em espécie, ao sair para tomar um café, durante a manhã dessa sexta-feira, 13. O caso aconteceu por volta das 10h, no Shopping Out Let Premium de Porto Belo, localizado no quilômetro 159, da BR-101.

A Polícia Militar foi acionada e chegando no local conversou com o homem. Segundo as informações, ele havia estacionado seu veículo, um Nissan Frontier da Argentina, com o dinheiro em uma sacola, aos fundos do shopping.

Após cerca de 10 minutos, ele voltou para o veículo, e quando verificou o compartimento do dinheiro, os 6 mil dólares não estavam mais no local anterior. Ainda segundo as informações da PM, o homem relatou que não havia sinais de arrombamento e que ele tinha certeza que havia trancado o carro.

O caso vai ser investigado. Imagens do local estão sendo solicitadas e disponibilizadas para as autoridades.

