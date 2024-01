Mulher é encontrada morta e com ferimento na cabeça no Vale do Itajaí

Uma mulher foi encontrada morta e com ferimentos na cabeça durante o fim da tarde dessa sexta-feira, 12. O caso aconteceu por volta das 18h, em Dona Emma, cidade do Alto Vale, e a Polícia Militar suspeita que o caso tenha sido um crime de feminicídio.

Quando os policiais chegaram no local, após serem acionados, perceberam que a porta dos fundos da residência estava encostada, e que algumas luzes estavam acessar. Após pedirem algumas vezes se havia alguém dentro da casa e ninguém responder, os agentes entraram.

O corpo da mulher foi encontrado no banheiro, com marcas de ferimento na cabeça. Ainda segundo informações da PM, o ferimento era de tiro, disparado por arma de fogo. Os agentes conversaram com vizinhos próximos, mas todos relataram não ter ouvido nenhum barulho ou ter presenciado algo diferente.

Ainda não há suspeitos de quem poderia ter cometido o crime. O corpo foi levado para rio do sul, pela Polícia Cientifica. O caso será investigado pela Polícia Civil.

