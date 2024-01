Homens são presos após roubar celulares e ameaçar vítimas com facão em Brusque

Dois homens, um de 37 e outro de 33 anos, foram presos durante a noite dessa sexta-feira, 13. A prisão aconteceu por volta das 23h, no Centro de Brusque, e a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Chegando no local, a PM conversou com as vítimas, que relataram estar andando na rua, quando foram abordadas pelos dois homens, que fizeram ameaças com um facão e roubaram seus celulares.

Apesar do susto, as vítimas conseguiram memorizas a placa, modelo e cor do veículo em que os homens estavam. Por conta disso, segundo a PM, o trabalho foi agilizado, já que o carro foi encontrado na avenida Primeiro de Maio, e abordado na rua Augusto Klapoth.

No veículo, estavam os dois homens, e com eles foram encontrados os dois celulares roubados, e o facão, que estava no banco de trás do carro. Diante do acontecimento, os homens receberam voz de prisão e em seguida, foram conduzidos à delegacia.

