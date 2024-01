No cenário encantador da Villa Schlösser, desdobrou-se neste sábado, 13, a segunda edição da Feira Livre, se consolidando como um ponto de encontro efervescente para inúmeras famílias de Brusque e região.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

O evento, que leva o nome do local que o abriga, revela-se um verdadeiro espetáculo de cores, sabores e tradições, oferecendo uma ampla variedade de artesanato, produtos coloniais e regionais.

Cenário festivo na feira

Logo ao adentrar nas dependências da Villa Schlösser, os visitantes se deparam com um cenário que transpira autenticidade.

Barracas repletas de iguarias tradicionais como pastel de feira, caldo de cana e cachorro quente de festa, seduzem os paladares mais exigentes, convidando todos a uma experiência gastronômica inigualável.

A atmosfera festiva é intensificada pela presença de entidades filantrópicas, que não apenas participam ativamente da feira, mas também reforçam o caráter solidário do evento.

Além disso, a generosidade é manifestada através da distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, proporcionando não apenas delícias ao paladar, mas também sorrisos radiantes nas faces das crianças que, animadas, exploram os espaços dedicados especialmente a elas.

Feira se encerra às 18h

O evento, que se estende das 9h às 18h, ganha ainda mais brilho com o apoio da Havan, que, de forma colaborativa, contribui para a realização desse momento único.

O espaço cedido pela Havan, que não cobra pela ocupação, destaca-se como uma parceria que fortalece a essência comunitária da Feira Livre Villa Schlösser.

Feira mensal

Segundo Ana Sueli Giraldi e Gilmar Serafim Machado, o casal organizador que empresta seu entusiasmo ao evento, a Feira Livre Villa Schlösser tornar-se-á uma tradição mensal, marcando o calendário sempre no segundo sábado de cada mês.

Assim, esse ponto de encontro se perpetuará como uma celebração constante, unindo comunidades e estabelecendo laços ainda mais sólidos entre as famílias que encontram na feira não apenas um evento, mas uma verdadeira experiência compartilhada.

Galeria de fotos após anúncios

Feira Livre Villa Schlösser em fotos

Encerramos esta matéria em grande estilo, apresentando, pois, uma estupenda galeria de imagens. Elas capturam de maneira vívida toda a atmosfera da animada Feira Livre Villa Schlösser.

Convidamos você a conferir as imagens registradas na manhã deste sábado, transportando-se visualmente para esse cenário repleto de cores, sabores e momentos memoráveis.

