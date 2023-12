Homem tem 20% do corpo queimado após acidente com botijão de gás em Brusque

Um homem de 35 anos queimou 20% do corpo após um acidente com um botijão de gás no loteamento Fazenda, em Brusque, na madrugada desta terça-feira, 19. O caso aconteceu por volta das 5h10 na rua André de Souza.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava cortando o botijão de gás de um ar condicionado para confecção de material particular. Ele queimou 10% das pernas e 10% dos braços.

Ele foi levado ao pronto-socorro para cuidados médicos. Não foram divulgadas mais informações.

