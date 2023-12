Prefeitura celebra números do PIB de Brusque: “economia local está em amplo desenvolvimento”

A Prefeitura de Brusque celebra o “amplo desenvolvimento” da cidade após o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciar os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do ano de 2021, que apontou crescimento de 24,5% da economia local em relação ao ano anterior.

A soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo município resultou em pouco mais de R$ 8,7 bilhões, contra R$ 7 bi do ano anterior.

Secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento destaca que os índices que “apontam crescimento na produção contribuem para a composição das riquezas da sociedade de forma sólida e constante, e isso vale também o PIB per capita” (total produzido pela economia do município dividido pela quantidade estimada de habitantes), que aumentou 22%, de R$ 50,8 mil para R$ 62 mil. Para José, esses números demonstram crescimento na geração de riqueza de maneira proporcional.

“Esses números de crescimento demonstram que a economia local está em amplo desenvolvimento, pois refletem no resultado que se tem sobre a produção como um todo. Brusque é a nona maior economia do estado e isso é fundamental para as contas da prefeitura também. Além da arrecadação oriunda dos impostos municipais, temos também a cota parte do ICMS, que é calculada proporcionalmente a todos os municípios a partir do montante total. Nesse sentido e de forma simplificada, quanto maior o valor adicionado (riqueza gerada pelas empresas), melhor para que a cota do município seja maior. Quanto mais a cidade cresce e se desenvolve, mais a prefeitura arrecada para garantir este crescimento”, destaca.

Fatores que incentivam crescimento

Ele acredita que fatores como a desoneração da folha para o setor têxtil foi um bom incentivador ao longo desse período, o perfil dos migrantes que vêm para a cidade e também a força do associativismo local.

“O crescimento populacional por si só em Brusque é interessante porque as pessoas que vêm para cá para trabalhar. Quanto mais gente trabalhando, mais gente produzindo, mais ganho econômico, mais capacidade de poder de compra, poder aquisitivo, e aí naturalmente o PIB aumenta. Também há um movimento de associativismo importante aqui na cidade que garante com que cresça de forma coordenada, celeridade nas aberturas de empresas”, completa.

